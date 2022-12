El Mundial crece a 48 países; ¿más grande será mejor?

Juan Pablo Vargas (centro), de la selección de Costa Rica, festeja tras anotar ante Alemania en un partido del Mundial, el jueves 1 de diciembre de 2022, en Jor, Qatar. AP

La próxima Copa del Mundo será la más grande la historia luego de que la FIFA decidió dar el salto de 32 a 48 equipos en el 2026. Eso significará que los equipos llamados "chicos" y que no se clasificaron a Qatar tendrán una oportunidad única cuando el torneo sea realizado por Estados Unidos, Canadá y México. Son buenas nuevas para los que disfrutaron de la victoria de Arabia Saudí sobre la Argentina de Lionel Messi, los dos triunfos de Japón sobre los excampeones del mundo Alemania y España o los encuentros que Marruecos ganó a Bélgica y a la selección española en esta Copa del Mundo. Seguramente habrá más sorpresas en cuatro años, pero aún no queda claro si un torneo más grande será mejor. Aunque 48 equipos aumentan la posibilidad de historias de cenicienta como el triunfo de 2-1 de los árabes sobre Argentina en la fase grupal, también hay una posibilidad de que ocurra lo opuesto, más partidos desequilibrados que le podrían quitar el brillo a un torneo que se supone debería enfrentar a los mejores. Este Mundial deparó también la paliza de España por 7-0 sobre Costa Rica y una de 6-2 de Inglaterra ante Irán. Francia goleó 4-1 a Australia y Qatar se convirtió en el primer anfitrión en perder sus tres partidos de la fase de grupos. Ahora la FIFA deberá recurrir a equipos de menor nivel internacional para elevar la cuota de 32 a 48 países. "Significa que tendremos que encontrar a otros 16 buenos equipos", dijo Arsene Wenger, director técnico de desarrollo de la FIFA y la figura central para que funcione una Copa del Mundo con 48 equipos. La FIFA sigue promoviendo la expansión como una mejora en beneficio del fútbol mundial. Todos los continentes tendrán más pasajes y FIFA dijo que abrir el evento a más de sus 211 miembros debe tener un impacto mayúsculo porque más ojos podrán ver el deporte en la televisión y eso impactará a más niños para patear balones alrededor del mundo. "Estoy convencido de que si los países tienen más oportunidades de ir al escenario mundial, eso hará más por el desarrollo del fútbol en ese país", dijo Wenger. La Copa del Mundo en Qatar es la primera en el Medio Oriente. La decisión provocó muchas críticas y lo que pasó en el campo podría ser un indicativo de cómo sería el torneo de 48 equipos que se anunció desde el 2017 y que la FIFA ha tenido que defender de quienes dudan sobre el posible formato. Originalmente, FIFA indicó que se armarían 16 grupos de tres equipos, pero esa idea fue duramente criticada. Otra opción son 12 grupos de cuatro equipos. Wegner dijo que el consejo de FIFA no ha tomado una decisión. En Qatar, Japón fue uno de tres equipos asiáticos en clasificar a octavos de final, algo que nunca había ocurrido. Los equipos africanos sumaron más puntos que nunca en una fase grupal. Marruecos venció al subcampeón del 2018 Croacia y al semifinalista de ese torneo Bélgica, antes de meterse en cuartos de final al eliminar a España. Camerún se despidió del torneo derrotando a Brasil, la primera vez que un africano hace eso al pentacampeón del orbe. "Hay que ver cómo se está desarrollando el Mundial", dijo el entrenador de Senegal, Aliou Cisse. "No es como hace 30 años cuando los peces grandes devoraban vivos a los pequeños". Luego de la sorprendente primera ronda de Japón, Takefusa Kubo dijo que "no se puede subestimar a Asia". El entrenador de Ghana, Otto Addo, aseguró que África merece más cupos para que sus equipos tengan la oportunidad de llegar más lejos. Sin embargo, esa expansión probablemente no tenga mucho impacto en el resultado final de la Copa del Mundo. Los equipos de Europa y Sudamérica, los peces grandes de los que habla Cisse, se han apoderado de los 21 títulos del Mundial hasta ahora, con 12 triunfos para los europeos y nueve para los sudamericanos. Ningún equipo de otra región del mundo ha llegado siquiera a la final en los 100 años de historia de Copas del Mundo. Ochenta y dos de los 84 semifinalistas han sido de Europa o Sudamérica. Estados Unidos en 1930 y Corea del Sur en el 2002 son las excepciones. En Qatar, aunque a los equipos de otras regiones del mundo les fue bien en la primera fase, sólo Marruecos logró meterse a cuartos de final, donde enfrentará a Portugal el sábado. Corea del Sur, Japón, Senegal, Estados Unidos y Australia fueron eliminados en los octavos de final. El Senegal de Cisse es el campeón de África, pero fue superado claramente 3-0 por Inglaterra. Corea del Sur, tercer país en Asia, fue apaleado 4-1 por Brasil. El delantero surcoreano Son Heung-min, su máxima estrella dijo casi con envidia: "Mira a los jugadores que tienen". Una Copa del Mundo más grande sí ofrece oportunidades de crecimiento para la FIFA. Poco más de 3.5 mil millones de personas, más de la mitad de la población mundial vio la Copa del Mundo de Rusia 2018 y el organismo rector del fútbol mundial obtuvo ganancias por $7.5 mil millones de dólares por acuerdos comerciales vinculados con el Mundial de Qatar. Esos números los consiguieron con un torneo de 32 equipos, el tener 48 significa la oportunidad de vender aspiraciones de Copa del Mundo a más gente en más lugares.

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.