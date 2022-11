Stéphanie Frappart hará historia como la primera árbitro del Mundial

La árbitro asistente Stephanie Frappart muestra un cartel con tiempo añadido durante el partido del Mundial que enfrentó a México con Polonia, el 22 de noviembre de 2022. AP

DOHA -- La árbitro francesa Stéphanie Frappart será la primera mujer que dirija un partido en un Mundial masculino cuando salte al campo para el Alemania-Costa Rica del jueves en Qatar. La mexicana Karen Díaz Medina y la brasileña Neuza Back completarán un trío arbitral completamente femenino. Otra de las mujeres árbitro elegidas por la FIFA para esta Copa del Mundo, la estadounidense Kathryn Nesbitt, formará parte del equipo de videoarbitraje para el encuentro que se disputará en el estadio Al Bayt. Otras dos mujeres, Salima Mukansanga, de Ruanda, y Yoshimi Yamashita, de Japón, están en la lista de la FIFA para arbitrar partidos en el Mundial. La FIFA hizo los históricos nombramientos para el 44to de los 64 partidos que se jugarán en Qatar. Frappart ya había participado antes en el torneo como cuarto árbitro. La francesa, de 38 años, ha sido promocionada en el fútbol masculino por el órgano rector del fútbol europeo, la UEFA, y en su país. Ya arbitró partidos masculinos de la fase de clasificación del Mundial y de la Liga de Campeones, así como la final de la Copa de Francia de este año. También dirigió la final de la Copa Mundial Femenina de 2019.

