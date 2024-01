Corte Suprema de EEUU permite que Patrulla Fronteriza corte alambre instalado por Texas en frontera

Monday, January 22, 2024 10:13PM







This article can be read in English

La Corte Suprema de Estados Unidos el miércoles 17 de enero de 2024 en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP - AP

WASHINGTON (AP) -- Una dividida Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes que los agentes de la Patrulla Fronteriza corten el alambre de púas que el estado de Texas instaló en la frontera de Estados Unidos con México, mientras se resuelve una demanda sobre la alambrada. Los magistrados, en una votación de 5 a favor y 4 en contra, concedieron una apelación de emergencia del gobierno federal, que se ha enfrascado con Texas en una disputa sobre la frontera sur del país y se había opuesto a un fallo de apelación a favor del estado. El alambre de púas a lo largo de 48 kilómetros (30 millas) de la orilla del río Bravo (o Grande), cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, forma parte de la lucha más amplia del gobernador texano Greg Abbott con el gobierno federal por las medidas en torno a la migración. Abbott también ha autorizado instalar barreras flotantes en el río Bravo, cerca de Eagle Pass, y permitió a los agentes estatales arrestar y encarcelar a miles de migrantes bajo cargos de invasión de propiedad privada. El gobierno también impugnó esas acciones en una corte federal. El mes pasado, una corte federal de apelaciones obligó a los agentes federales a dejar de cortar el alambre de púas. Grandes cantidades de migrantes han cruzado por Eagle Pass en los últimos meses. En documentos entregados a la corte, el gobierno federal dijo que el alambre de púas impide a los agentes de la Patrulla Fronteriza llegar hasta los migrantes mientras cruzan el río y que, en cualquier caso, la ley federal de inmigración prevalece sobre las propias labores de Texas para reducir la llegada de migrantes al país. Funcionarios de Texas han alegado que los agentes federales cortan el alambre para ayudar a los grupos a cruzar de manera ilegal por el río y después los detienen para que sean procesados. El magistrado presidente John Roberts y los jueces Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor se pusieron del lado del gobierno federal. Los magistrados Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas votaron en favor de Texas. Ninguno brindó alguna explicación por su voto.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.