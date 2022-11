Policía busca a 2 sospechosos de tiroteo fatal durante fiesta de Halloween en Covina

COVINA, Calif. (KABC) -- La policía busca a dos sospechosos del tiroteo durante una fiesta de Halloween en Covina que dejó a dos hombres muertos.

Joel Daniel García es buscado por intento de asesinato y Brian Thomas Ramos es buscado por asesinato. El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles publicó fotografías de los dos sospechosos, de 19 años, con la esperanza de que el público pueda ayudar.

El tiroteo ocurrió alrededor de la medianoche del domingo en una casa ubicada en la cuadra 17000 de East Bellbrook Street. Los investigadores dicen que se desató una pelea entre dos grupos en algún momento de la fiesta que resultó en el tiroteo.

Una de las víctimas asesinadas fue identificada como Ronnie Benítez, de 20 años. Su tío de 33 años murió en el hospital. Otras dos personas resultaron heridas.

LEER | Mueren 2 personas tras tiroteo durante fiesta de Halloween en Covina

Los investigadores dicen que alrededor de 70 personas se reunieron para la celebración de Halloween, pero se desconoce si el sospechoso fue invitado a la fiesta.

Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Benítez.

Las autoridades dicen que Ramos y García deben considerarse armados y peligrosos. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe llamar a los detectives de homicidios al (323) 890-5500.

Would you like to read this story in English? Click here