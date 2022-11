Cristiano Ronaldo se marcha del Manchester United 'con efecto inmediato'

Cristiano Ronaldo se estira durante un entrenamiento de la selección de Portugal en Oeiras, en las afueras de Lisboa, el lunes 14 de noviembre de 2022. AP

DOHA -- Cristiano Ronaldo se ha marchado del Manchester United, de acuerdo con el propio club de la Liga Premier, que anunció la medida el martes "con efecto inmediato". La rescisión del contrato del delantero portugués de 37 años llega tras las declaraciones explosivas durante una entrevista concedida unos días antes del Mundial, en la que el astro criticó duramente al técnico Erik ten Hag y a los dueños del club. No se aclaró de inmediato adónde se marchará Cristiano, quien a mediados del año no pudo pactar un traspaso a un club que disputara la Liga de Campeones. "Luego de las conversaciones con el Manchester United hemos acordado mutuamente poner fin anticipado a nuestro contrato", dijo Cristiano. "Amo al Manchester United y a sus aficionados, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que éste es el momento adecuado para que yo busque un nuevo reto. "Le deseo al equipo todos los éxitos en el resto de la temporada y en el futuro". El atacante, quien se encuentra en Qatar en busca de ganar el primer título del Mundial en la historia para Portugal, dejó en claro que quería una transferencia, luego de quedar fuera del plantel titular en la presente campaña. Su deseo se cumplió el martes, cuando los Red Devils anunciaron su salida. "Cristiano Ronaldo se marcha del Manchester United por un mutuo acuerdo con efecto inmediato", informó el equipo inglés en un comunicado. "El club le agradece por su contribución inmensa durante dos estadías en Old Trafford, en las que anotó 145 goles a lo largo de 346 apariciones, y le desea lo mejor para el futuro a él y a su familia". En el comunicado, el United no expresó más molestia por la entrevista no autorizada que Cristiano había concedido al periodista Piers Morgan. El capitán portugués se dijo "traicionado" en la conversación de 90 minutos, durante la que criticó además a los jugadores más jóvenes del equipo. La semana pasada, el United anunció que había "emprendido los pasos apropiados" en respuesta a los comentarios de Cristiano. Se esperaba que esos pasos incluyeran la rescisión del contrato. Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.