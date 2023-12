Meta cierra miles de cuentas falsas de Facebook creadas para polarizar elecciones de 2024 en EEUU

Meta Platforms Inc, con sede en Menlo Park, California, no vinculó públicamente la red china con el gobierno chino, pero sí determinó que la red se originó en ese país. El contenido difundido por las cuentas complementa ampliamente otra propaganda y desinformación del gobierno chino que ha tratado de inflar las divisiones partidistas e ideológicas en Estados Unidos.

