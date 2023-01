Damar Hamlin sale de hospital en Buffalo a 9 días de paro cardiaco

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12689246" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Damar Hamlin recibió el alta de un hospital en Buffalo el miércoles, poco más de una semana después de sufrir un paro cardiaco. (Este informe está en inglés)

ORCHARD PARK, N.Y. -- Damar Hamlin recibió el alta de un hospital en Buffalo el miércoles, poco más de una semana después de sufrir un paro cardiaco en pleno partido de los Bills en Cincinnati y tras someterse a una serie de análisis, informaron sus médicos. "Hemos completado una serie de pruebas, evaluaciones y consultas con los médicos del equipo y confiamos en que Damar puede ser dado de alta en forma segura", dijo el doctor Jamie Nadler, quien añadió que Hamlin continuará su terapia de rehabilitación con los Bills. Hamlin se marcha a casa tras pasar dos días en el Centro Médico General de Buffalo, donde se le practicaron numerosos análisis. Se le trasladó de vuelta a la ciudad luego de pasar la última semana en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, donde el jugador experimentó una "recuperación notable", de acuerdo con los especialistas que lo atendieron. El safety originario del área metropolitana de Pittsburgh se desplomó en el terreno de juego tras derribar al receptor Tee Higgins, quien le dio un golpe en el pecho como parte de una jugada que parecía de rutina, durante el primer cuarto del encuentro del 2 de enero en casa de los Bills. Fue necesario aplicar maniobras de resucitación cardiopulmonar a Hamlin en el campo, y el deportista permaneció días en estado crítico. La NFL ha cancelado el partido. Hamlin pasó sedado los primeros dos días en el hospital de Cincinnati. Despertó y pudo sujetar la mano de las personas que se acercaban a su cama. Eventualmente se le desconectó del respirador y pudo comunicarse el viernes con sus compañeros. ----- Would you like to read this story in English? Click here

