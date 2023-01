Damar Hamlin, de Buffalo Bills, en estado crítico tras colapsar en partido

CINCINNATI -- La familia de Damar Hamin expresó gratitud por las muestras de apoyo que ha recibido y pidió las plegarias de todos por la recuperación del jugador de los Bills de Buffalo el martes, un día después de que sufrió un paro cardiaco durante un partido. "Estamos profundamente conmovidos por las oraciones, palabras gentiles y donaciones de parte de aficionados de todo el país", escribió la familia de Hamlin en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del representante del jugador para asuntos de "marketing", Jordon Rooney. "Su generosidad y compasión han significado mucho para nosotros". Asimismo, la familia elogió la labor y el apoyo de los rescatistas, el personal del Centro Médico UC, los Bills y los Bengals de Cincinnati. Hamlin se encontraba en estado crítico después de sufrir un paro cardiaco al derribar a un adversario durante un partido que se suspendió de manera indefinida. El safety se desplomó en el terreno durante el primer cuarto del encuentro de lunes por la noche ante los Bengals. Se le proporcionó atención médica durante casi 20 minutos en el campo, antes de trasladarlo al hospital. "Damar Hamlin sufrió un paro cardiaco tras un golpe en nuestro partido contra los Bengals. Recuperó el ritmo cardiaco sobre el césped y fue trasladado al UC Medical Center para más pruebas y tratamiento", explicó el equipo en un comunicado. "Actualmente está sedado y su estado es crítico". Rooney, quien dijo ser además amigo cercano del jugador, dijo el martes por la mañana a la cadena ABC que los parientes de Hamlin están optimistas pero pasan por un momento difícil y necesitan respeto a su privacidad. El representante se negó a dar detalles sobre el estado de Hamlin salvo por confirmar que se encuentra sedado. "Todo lo que puedo decir es que está peleando. Es un luchador", dijo Rooney. En una escena escalofriante, Hamlin recibió reanimación cardiopulmonar en el campo, reportó ESPN, rodeado por sus compañeros, algunos de los cuales lloraban mientras lo ocultaron de la vista del público. Se lesionó mientras derribaba al receptor Tee Higgins en un lance aparentemente rutinario que no parecía inusitadamente violento. La NFL anunció el estado de Hamlin poco después de que se le trasladó al hospital, pero ni la liga ni el centro médico revelaron más detalles de la condición del jugador de 24 años. La nota del equipo se hizo pública antes de que su vuelo aterrizase en Buffalo a primera hora del martes. Por el momento se desconoce qué ocurrirá con el encuentro. En la jugada en la que Hamlin se lesionó, Higgins se acercó con el hombro derecho y golpeó directamente en el pecho al back defensivo. Hamlin rodeó con sus brazos los hombros y el casco de Higgins para arrastrarlo al suelo. El safety de seis pies y 200 libras (1.83 metros y 91 kilogramos) se levantó rápidamente, pareció ajustar su máscara facial con la mano derecha y, unos tres segundos después, se desplomó de espaldas y quedó inmóvil. Hamlin fue atendido en el campo por personal médico del equipo e independiente, así como por paramédicos locales. Una ambulancia lo llevó al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati. Su compañero Stefon Diggs acudió más tarde al hospital. Cerca de 100 seguidores de los Bills y algunos de los Bengals se congregaron a una cuadra de la entrada de la sala de emergencias, algunos de ellos con velas. Jeff Miller, vicepresidente ejecutivo de la NFL, dijo a reporteros durante una videollamada el martes que, por el momento, la liga no tenía planes para completar el partido y agregó que la salud de Hamlin era la principal preocupación. Una ambulancia ingresó al campo cuatro minutos después del colapso, mientras algunos de los jugadores se abrazaban, como los quarterbacks Josh Allen, de Búfalo, y Joe Burrow, de Cincinnati. "Por favor recen por nuestro hermano", escribió Allen en Twitter. Hamilton se desplomó a las 20:55 horas, y cuando se lo llevaron, 19 minutos después en lo que pareció una eternidad, sus compañeros se reunieron para orar. Unos minutos después, el encuentro fue suspendido y los jugadores abandonaron lentamente el campo hacia los vestuarios, donde esperaron noticias. "Nunca había visto algo así desde que jugaba", indicó Troy Vincent, excornerback y ejecutivo de la NFL, durante una conferencia en la madrugada del martes. "Inmediatamente me puse en la posición de un jugador, ¿cómo reanudas el partido después de ver un hecho traumático delante de ti?". El uniforme de Hamlin fue cortado mientras recibía atención médica. La televisora ESPN reportó en su transmisión que se le había suministrado oxígeno. Vincent dijo que la liga no tomó medidas para reanudar el partido ni pidió a los jugadores que iniciasen un calentamiento de cinco minutos, como anunciaron los conductores de ESPN. "Eso es ridículo, es insensible", afirmó el ejecutivo, quien agregó que los Bills regresaron de madrugada a sus instalaciones en Orchard Park, Nueva York, a excepción de algunos jugadores que se quedaron con Hamlin. "Numerosos policías vigilaban el Aeropuerto Internacional Niagara de Buffalo a las 2:45 de la madrugada, cuando los Bills volvieron. Un pequeño grupo de fanáticos se congregó frente al estacionamiento de los jugadores, cerca de la terminal aérea. La policía acordonó la carretera para permitir que los jugadores se marcharan. Los Bengals estaban arriba 7-3 en el primer periodo de un duelo entre equipos que pelean por el primer lugar de la Conferencia Americana. Cincinnati llegó al partido con marca de 11-4 y como líder de la División Norte de la AFC, mientras que Buffalo, campeón del Este de la conferencia, tiene foja de 12-3. "La NFLPA y toda la comunidad reza por Damar Hamlin", informó ese sindicato de jugadores en un comunicado. "Estamos en contacto con los jugadores de los Bills y Bengals y con la NFL. Lo único que importa en este momento es la salud y bienestar de Damar". El partido inconcluso tiene importantes implicaciones para la postemporada, mientras la NFL inicia la última semana de su temporada regular. Está previsto que la ronda de wild card en el playoff comience el 14 de enero. Los momentos posteriores a la lesión recordaron el momento en el que el tight end de los Bills Kevin Everett quedó inmóvil tras un derribo en el primer partido del 2007 ante los Broncos de Denver. Everett se lesionó la médula espinal y en un principio sufrió una parálisis parcial. Hamlin pasó cinco años en la liga colegial con Pittsburgh - su ciudad natal - y disputó 48 partidos con los Panthers en ese lapso. Fue elegido en la sexta ronda del draft por los Bills en 2021, disputó 14 partidos como novato y se convirtió en titular este año por la lesión de Micah Hyde. A última hora del lunes, una colecta comunitaria de juguetes que Hamlin había organizado superaba los $1.2 millones de dólares en donaciones. Su meta era $2,500. Antes de este encuentro, el safety sumaba 91 derribos, incluyendo 63 en solitario, y 1 1/2 capturas. Con un mensaje en Twitter, la Universidad de Pittsbugh fue enfática: "Damar Hamlin es el mejor de todos. Te amamos, 3", decía el mensaje en referencia al número que usó en el colegial. "Rezamos por ti". ------ Would you like to read this story in English? Click here

