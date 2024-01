Dexter Scott King, hijo menor de Martin Luther King Jr., muere de cáncer a los 62 años

Dexter Scott King durante la cena de entrega de los premios Salute to Greatness con motivo del 20º aniversario del King Center en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. kabc - (Foto por Moses Robinson/WireImage via Getty)

ATLANTA -- Dexter Scott King, el hijo menor de Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King, ha fallecido tras luchar contra cáncer. El King Center de Atlanta informa de que el hijo del líder de los derechos civiles, de 62 años, falleció el lunes en su casa de California tras luchar contra un cáncer de próstata. Dexter King fue nombrado en honor a la Iglesia Bautista de Dexter Avenue en Alabama, donde su padre fue pastor, y tenía sólo siete años cuando su padre fue asesinado en 1968. De adulto, Dexter King se centró en pastorear el legado de su padre y proteger la propiedad intelectual de la familia King. Dexter King era presidente del King Center en el momento de su muerte.

