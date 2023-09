Fallece senadora demócrata Dianne Feinstein a los 90 años

La senadora de California, una intensa polemista que no toleraba a los osados, era conocida desde hace mucho tiempo por sus ocurrencias verbales y sus agudas respuestas cuando la cuestionaban sobre los temas sobre los que era más ferviente. Pero perdió esa ventaja en sus últimos años en el Senado, cuando su salud empeoró visiblemente y a menudo se confundía al responder preguntas o hablar en público. En febrero de 2023, dijo que no buscaría un sexto mandato para 2024.

"Reconozco que las mujeres han tenido que luchar por todo lo que han obtenido, todos los derechos", dijo a The Associated Press en 2005, cuando el Comité Judicial se preparaba para celebrar audiencias sobre la nominación de John Roberts por parte del presidente George W. Bush para reemplazar a Sandra Day O'Connor en la Corte Suprema.

