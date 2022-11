Disney anuncia que su exdirector Bob Iger regresará a encabezar la empresa

BURBANK, Calif. -- The Walt Disney Company anunció el domingo que su ex director general Bob Iger regresará a encabezar la empresa durante dos años, una medida que tomó por sorpresa al sector del entretenimiento. La compañía señaló que Bob Chapek, quien reemplazó a Iger en 2020, dejó el puesto. La presidenta de la junta directiva, Susan Arnold, le agradeció a Chapek sus servicios, incluido su tiempo durante los "desafíos sin precedentes de la pandemia" de COVID-19. Los directivos creen que Iger está "en una situación única" para liderar el enorme conglomerado de entretenimiento "en un periodo cada vez más complejo de transformación de la industria", indicó Arnold en un comunicado. Iger, de 71 años, condujo a Disney durante su absorción de Lucasfilm, Pixar, Marvel y las empresas de entretenimiento de Fox, y en el lanzamiento del servicio de streaming Disney+. Iger dijo estar "emocionado" de regresar y dijo que era "extremadamente optimista" sobre el futuro de Disney. "Me siento muy reconocido de que vuelvan a pedirme que lidere a este equipo sobresaliente, con una misión clara centrada en la excelencia creativa para inspirar a generaciones con una narración audaz, sin igual", afirmó en un comunicado. La comunidad creativa de Hollywood había reprochado las medidas de recorte de gastos de Chapek y su actitud en ocasiones brusca con el personal creativo, mientras que los habituales de sus parques de diversiones estaban descontentos con las subidas de precios. Hace unas semanas, Disney reportó resultados del cuarto trimestre fiscal que estuvieron por debajo de las expectativas. Chapek también fue criticado este año por no aprovechar la enorme influencia de Disney en Florida para evitar una ley republicana que impediría a los maestros enseñar a los primeros cursos sobre cuestiones LGTBQ. La ley abrió una disputa entre Disney y el gobernador, el republicano Ron DeSantis. También resultó controvertida su gestión de la demanda presentada el año pasado por Scarlett Johansson por su pago por "Black Widows", un conflicto público inusual entre el estudio y una gran estrella de Hollywood. La cinta de Marvel de 2021 fue estrenada a la vez en cines y en Disney+ por un alquiler de 30 dólares. Iger llegó al timón de la compañía cuando la junta despidió a su quinto director general, Michael Eisner, en 2005. El ex hombre del tiempo de televisión se ganó a Wall Street y Hollywood con adquisiciones audaces y demostraciones públicas de respeto a la comunidad creativa y la historia de la firma. Estuvo al frente de la compañía durante 15 años antes de dejar el cargo en 2020. ---------- The Walt Disney Co. es la empresa matriz de esta estación ABC. ---------- Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.