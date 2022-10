Panel 6 de enero exige que Donald Trump testifique; ordena comparecencia del expresidente

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12356714" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio emitió una orden de comparecencia al expresidente Donald Trump. (Este informe está en inglés)

WASHINGTON -- La comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 emitió el viernes una orden de comparecencia al expresidente Donald Trump, quien según los legisladores es la "causa central" de un esfuerzo coordinado para anular los resultados de la elección de 2020. En una carta a los abogados de Trump, el panel de nueve miembros exige que declare bajo juramento antes del 14 de noviembre y que presente una serie de documentos, entre ellos comunicaciones personales entre el expresidente y legisladores, así como con grupos extremistas. "Reconocemos que una orden de comparecencia a un expresidente es una medida importante e histórica", dijeron el presidente de la comisión, Bennie Thompson, y la vicepresidenta Liz Cheney en la carta. "No tomamos esta medida a la ligera". No estaba claro cómo responderían Trump y su equipo de abogados a la orden. Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.