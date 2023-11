Planes de Trump si regresa a Casa Blanca incluyen aranceles, deportaciones y despidos masivos

Como parte de su ofensiva contra la atención para afirmación de género, declarará que los hospitales y proveedores de atención médica que ofrecen hormonas de transición o cirugía ya no cumplen con los estándares federales de salud y seguridad y no podrán recibir fondos federales, incluido el dinero de Medicaid y Medicare.

