Jurado dice que Trump debe pagar $83.3 millones a E. Jean Carroll en juicio por difamación

Friday, January 26, 2024 10:14PM







This article can be read in English

Donald Trump, a la izquierda, es seguido por su abogado interno Boris Epshteyn, mientras sale de la sala del tribunal federal, en Nueva York. (Elizabeth Williams via AP) AP - AP

NUEVA YORK -- Un jurado ha concedido 83.3 millones de dólares adicionales a la excolumnista E. Jean Carroll, quien afirma que el expresidente Donald Trump dañó su reputación al llamarla mentirosa después de que ella lo acusó de agresión sexual. El veredicto del viernes fue la segunda vez en nueve meses que un jurado abordó la denuncia de Carroll de que Trump la agredió en una tienda departamental de Nueva York en 1996. El pasado mes de mayo, otro jurado declaró a Trump responsable de abuso sexual y le ordenó pagar 5 millones de dólares. Este juicio por difamación fue por cosas que Trump dijo sobre Carroll mientras era presidente. Trump sigue insistiendo en que fue acusado falsamente.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.