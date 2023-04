Un vistazo a los casos que condujeron a cargos contra Trump

El contrato entre Sajudin y la compañía American Media Inc. sancionaría a Sajudin con $1 millón de dólares si divulga el rumor o los términos de su acuerdo con la empresa matriz del diario. En una entrevista con The Associated Press en agosto de 2017, la mujer en el centro del rumor negó que hubiera tenido un amorío con Trump.

