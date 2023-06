Ecuador: anciana revive en medio de su propio velorio

En diálogo con The Associated Press Gilberto Barbera Montoya, hijo de la anciana que trabajaba como enfermera antes de jubilarse, relató que el viernes ingresó inconsciente al área de emergencias y unas horas más tarde un médico le informó que había fallecido y le entregó los documentos de identidad y el acta de defunción.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.