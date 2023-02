Ecuador: piden procesar a expresidente Lenín Moreno por corrupción

Según Velasco, la acción de la Fiscalía deja el mensaje claro de que "no hay ninguna autoridad, ningún funcionario o servidor público por encima de la ley y deberán responder". A su vez abogó por una justicia imparcial que agilice el proceso para que este caso "no se quede en la impunidad".

Pedro Velasco, uno de los asambleístas que integró dicha delegación, aseguró a The Associated Press que en la investigación realizada por la comisión se establecieron "presunciones" que podrían determinar la participación del expresidente Moreno y de algunas otras personas en hechos como "recepción de favores a algunos allegados" así como de regalos y bienes que la Fiscalía debe demostrar.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.