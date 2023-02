Ecuador importará vacunas para granjas con influenza aviar

ARCHIVO (Versova via AP)

QUITO -- Ecuador aprobó la adquisición de vacunas para enfrentar un brote de influenza aviar que ha dejado alrededor de 1.2 millones de aves muertas o sacrificadas, especialmente en el centro norte de la región andina, informó Patricio Almeida, director de Agrocalidad, entidad a cargo del asunto. En declaraciones a The Associated Press, aseguró que se permite la entrada de vacunas procedentes de México y Estados Unidos, importadas por casas comerciales, para que estén a disposición de los grandes avicultores y que, en un segundo momento, el Estado también las adquirirá para entregarlas a pequeños avicultores a precios subsidiados. Almeida expresó que esos biológicos serán importados por el sector privado y estarán en circulación en Ecuador en poco más de 30 días. Cada dosis tendrá un costo de unos ocho centavos de dólar y que cada ave, si es vacunada desde pequeña, requiere de tres dosis. Eso implica que por cada ave, los avicultores asumirán 24 centavos adicionales en el costo de producción. El mayor brote de influenza aviar se detectó inicialmente en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, y que luego saltó en menor medida a las provincias de Pichincha y Bolívar. Es del tipo A subtipo H5N1. La autoridad agrosanitaria reconoció que las vacunas por sí mismas no son la solución para enfrentar al virus sino que son "un componente dentro del plan de manejo". Lo más importante, aseguró, es incrementar las medidas de bioseguridad en las granjas, reducir el riesgo de contaminación entre granjas y sobre todo, ofrecer una permanente capacitación y asistencia técnica a los avicultores. Las investigaciones han identificado, según Almeida, que la causa del brote radica en la migración de aves silvestres en su ruta desde el norte al sur del continente. También se han presentado procesos similares en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile. La alerta en Ecuador se produjo luego de la que declaró Perú en noviembre, tras encontrar un reguero diario de aves marinas muertas en las playas de la costa del Pacífico. Aproximadamente 14.000 aves silvestres marinas murieron en el país vecino a causa de la influenza aviar que, presumieron las autoridades, se contagiaron de aves migratorias. Insistió el responsable de Agrocalidad en que no hay riesgo de contagio a los seres humanos por consumo de carne de aves o huevos. No obstante, el pasado 10 de enero Ecuador confirmó el primer contagio en humanos de la gripe aviar, por el caso de una niña de nueve años que había estado en contacto con las aves en una granja de la provincia de Bolívar en la que se había detectado un brote. Las aves sacrificadas y muertas representan el 0.60% del total del país, según los cálculos oficiales. Debido a la situación este país declaró una emergencia sanitaria por 90 días. En Ecuador, hay 1,810 granjas con una producción de 260 millones de pollos, 16 millones de gallinas ponedoras y dos millones de productoras.

