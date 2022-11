Suben ligeramente pedidos de ayuda por desempleo en Estados Unidos

Un letrero de una vacante de empleo se muestra en un negocio en Deerfield, Illinois, el miércoles 21 de septiembre de 2022. AP

WASHINGTON -- El número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo subió ligeramente la semana previa, pero el mercado laboral sigue saludable pese a recortes de empleos que han comenzado a diseminarse en las industrias más afectadas por el alza de las tasas de interés, tales como viviendas y tecnología. Los pedidos de prestaciones por desempleo en la semana que concluyó el 5 de noviembre subieron por 7,000 a 225,000 la semana anterior, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. El promedio para cuatro semanas declinó por 250, a 218,750. Las solicitudes de ayuda, que generalmente reflejan los despidos, han seguido históricamente bajas este año, pese a que la Reserva Federal ha subido su tasa referente seis veces en sus esfuerzos para calmar la economía y controlar la inflación. La fortaleza del mercado laboral profundiza los retos que enfrenta el banco central cuando eleva sus tasas al mayor ritmo desde la década de los ochenta para bajar la inflación de su nivel más alto en casi cuatro años. Contrataciones consistentes, un solido incremento salarial y un desempleo bajo han sido buenos para los trabajadores, pero han contribuido al alza de la inflación. El gobierno reportó el jueves que la inflación al consumidor llego a 7.7% en octubre comparado con un año antes, la menor ganancia anual desde enero. Excluyendo los volátiles precios de alimentos y combustibles, la inflación subyacente subió 6.3% en los últimos 12 meses y 0.3% desde octubre. Esos números son aún altos, pero fueron más bajos que lo que esperaban los economistas, dando una leve esperanza de que la Fed afloje las alzas futuras de las tasas. La semana pasada, el banco elevó su tasa a corto plazo por otros tres cuartos de punto de porcentaje, tres veces su margen usual, por cuarta vez en el año. Su tasa referente está ahora en el rango de 3.75% a 4%, el más elevado en 15 años. Los funcionarios de la Fed han admitido que parte de la estrategia es aflojar el mercado laboral en Estados Unidos, que ha estado añadiendo empleos a un ritmo acelerado en los últimos dos años luego que la pandemia de coronavirus borró más de 20 millones de empleos.

