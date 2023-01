Caen muertes por accidentes viales en Estados Unidos en 2022

En esta imagen del 1 de julio de 2016, se ve a vehículos que circulan hacia las afueras de Dallas durante la hora pico. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

DETROIT -- El número de decesos por accidentes viales en los caminos de Estados Unidos cayó ligeramente durante los primeros nueve meses de 2022, pero las muertes de peatones y ciclistas continuaron en aumento. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) calcula que 31,785 personas perdieron la vida en accidentes entre enero y septiembre del año pasado, un descenso del 0.2% respecto al mismo periodo de 2021. La agencia también estima que los decesos se redujeron ligeramente en el periodo julio-septiembre, el segundo declive trimestral consecutivo luego de siete periodos de incrementos interanuales. La administradora interina de la NHTSA Ann Carlson dijo el lunes en un comunicado que aún hay mucho por hacer para atender una crisis en los caminos del país. Hizo un llamado a la población a conducir con precaución y estar atento a usuarios vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas. La Asociación de Gobernadores sobre Seguridad Vial, un grupo de funcionarios estatales de seguridad vial, dijo que la reducción en el número de fatalidades es bien recibida, pero se da luego de un incremento sin precedentes de muertes viales y conducción imprudente en los últimos dos años. La cifra de decesos cayó apenas en 65 personas entre enero y septiembre. "La noticia de hoy es un pequeño paso en la dirección correcta para tener caminos más seguros", dijo el grupo, atribuyendo el repunte de 2020 y 2021 al comportamiento imprudente de los conductores, como el exceso de velocidad, el conducir en estado indebido, las distracciones o la falta del uso del cinturón de seguridad. El número de muertes comenzó a aumentar hace dos años cuando los caminos se encontraban prácticamente vacíos debido a los confinamientos en muchos de los estados durante el pico de la pandemia de COVID-19. Con menos tránsito, las velocidades aumentaron, al igual que los incidentes de conducción imprudente o en estado de ebriedad, lo que llevó a un incremento récord de fatalidades el año pasado, han dicho las autoridades. Muchas de las víctimas no usaban el cinturón de seguridad, añadió el gobierno. La NHTSA señala que por lo general los estimados son muy cercanos a las cifras reales, las cuales no se conocerán sino hasta más adelante. La NHTSA dijo que los estadounidenses conducen más ahora que durante el pico de la pandemia, y datos preliminares de la Administración Federal de Carreteras revelan un aumento del 1.6% en el kilometraje de los vehículos en los primeros nueve meses del año pasado. Como resultado, la tasa estimada de fatalidades en ese lapso cayó a 1.3 decesos por cada 160 millones de kilómetros (100 de millas) recorridos, en comparación con 1.32 de 2021. Según estimaciones separadas sobre el primer semestre del año pasado, el número de ciclistas muertos en accidentes aumentó 8% respecto al año previo, mientras que las muertes de motociclistas aumentaron 5% y las de peatones, 2%.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.