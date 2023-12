Cámara de Representantes aprueba investigación de juicio político contra Biden

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Mike Johnson, en el Capitolio en Washington el 29 de noviembre de 2023.. (Foto AP /J. Scott Applewhite) AP - AP

WASHINGTON -- La Cámara de Representantes de Estados Unidos autorizó el miércoles una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden. Todos los republicanos apoyaron el proceso a pesar de las preocupaciones persistentes entre algunos de ellos de que la pesquisa aún no ha producido pruebas de delito alguno por parte del mandatario. Los 221 votos a favor y 212 en contra dejaron constancia de que toda la conferencia republicana de la Cámara de Representantes apoya un proceso cuya pena máxima para un presidente sería la destitución si es declarado culpable de lo que la Constitución establece como "delitos graves y faltas leves" en un juicio en el Senado. La autorización de la pesquisa, que se extenderá por meses, garantiza que la investigación de juicio político se prolongue hasta bien entrado 2024, cuando Biden esté en campaña por la reelección y probablemente se enfrente al expresidente Donald Trump, quien fue sometido a juicio político en dos ocasiones durante su mandato en la Casa Blanca. Trump ha presionado a sus aliados del Partido Republicano en el Congreso para que actúen con rapidez en el juicio político contra Biden, como parte de sus exhortos a tomar revancha contra sus enemigos políticos. La decisión de celebrar una votación se produjo mientras el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y su equipo enfrentaban una creciente presión para mostrar avances en lo que se ha convertido en una investigación de casi un año centrada en los negocios de los miembros de la familia de Biden. Aunque la investigación ha planteado cuestiones éticas, no se han encontrado pruebas de que Biden actuara de forma corrupta o aceptara sobornos en su cargo actual o en el anterior como vicepresidente.

