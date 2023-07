Ciberextorsionadores hackean archivos escolares para amenazar con publicarlos en línea

Hace apenas tres años, los ciberpiratas no obtenían datos de forma rutinaria en sus ataques de "ransomware", señala TJ Sayers, gerente de inteligencia de ciberamenazas del Center for Internet Security. En cambio, ahora es común, dijo, y gran parte se vende en la web oscura.

The Associated Press se comunicó con las familias de seis estudiantes cuyos expedientes de agresión sexual fueron expuestos. Los mensajes de un reportero fueron la primera vez que alguien los alertó de su publicación.

Meses después del ataque de Minneapolis, los administradores escolares no han cumplido su promesa de informar a las víctimas una por una. A diferencia de los hospitales, no existe una ley federal que obligue a las escuelas a notificarlas.

