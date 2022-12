Congreso de Estados Unidos aprueba ley que protege matrimonios gay

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio el jueves aprobación final a una ley que protege los matrimonios del mismo sexo. (Este informe está en inglés)

WASHINGTON -- La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio el jueves aprobación final a una ley que protege los matrimonios del mismo sexo, un paso histórico en la batalla por el reconocimiento nacional de esas uniones que refleja un cambio espectacular en las actitudes sociales. Se prevé que el presidente Joe Biden firmará en breve la medida, que exige a todos los estados reconocer los matrimonios del mismo sexo, un alivio para cientos de miles de parejas que se han casado desde la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legalizó esos matrimonios. La ley bipartidista, aprobada por 258 votos contra 169, con casi 40 votos republicanos, también protege las uniones interraciales al obligar a los estados a reconocer los matrimonios legales independientemente del "sexo, raza, etnicidad u origen nacional". La presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi, quien presidió la votación como una de sus últimas ceremonias en el cargo que deberá abandonar en enero, se secó las lágrimas antes de firmar la ley, que fue inmediatamente enviada a la Casa Blanca. La ley "es un triunfo glorioso para el amor y la libertad", declaró Pelosi. En el debate previo a la votación, varios legisladores homosexuales hablaron de lo que significa para ellos y sus familias. El representante demócrata Chris Pappas, de Nueva Hampshire, dijo que se dispone a casarse con "el amor de mi vida" el año próximo y que es "inconcebible" que algunos estados no reconozcan su matrimonio. Aunque el proyecto recibió algunos votos republicanos, la mayoría de ese partido se opuso y algunos grupos conservadores cabildearon agresivamente en contra porque, dicen, la ley no contiene suficientes protecciones para los que quieren negarse a brindar servicios a las parejas del mismo sexo. "El designio perfecto de Dios es en verdad el matrimonio entre un hombre y una mujer por toda la vida", dijo el representante Bob Good, de Virginia. "Y no importa lo que ustedes piensan o lo que pienso yo, es lo que dice la Biblia". Los demócratas impulsaron la rápida aprobación del proyecto en la cámara y el Senado después que la Corte Suprema en junio anuló el derecho federal al aborto. El fallo incluyó un comentario del juez Clarence Thomas que sugería reconsiderar el matrimonio gay. ----- Would you like to read this story in English? Click here

