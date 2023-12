Consumidores aumentan gasto de octubre a noviembre rumbo a temporada navideña

By ANNE D'INNOCENZIO Thursday, December 14, 2023 9:52PM







Consumidores observan un aparador de una tienda en 5th Avenue, el lunes 11 de diciembre de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP - AP

NUEVA YORK -- Los estadounidenses aumentaron inesperadamente su gasto de octubre a noviembre al iniciar la temporada navideña no oficial, lo que subraya el poder de los compradores a pesar de los precios elevados. Las ventas minoristas aumentaron un 0.3% en noviembre respecto a octubre, cuando las ventas bajaron un 0.2%, de acuerdo con cifras actualizadas del Departamento de Comercio el jueves. Se esperaba que las ventas volvieran a caer en noviembre debido a una variedad de asuntos, entre ellos la incertidumbre sobre la economía. Sin contar las ventas de automóviles y gasolina, las ventas aumentaron un 0.6%. Tal como lo han estado haciendo durante gran parte del año, los consumidores estadounidenses -un enorme motor del crecimiento económico de Estados Unidos- acudieron a las tiendas, compraron en línea o salieron a restaurantes. El negocio en restaurantes aumentó un 1.6%, mientras que las ventas en las tiendas de muebles subieron un 0.9%. Las ventas por internet registraron un alza de 1%. La venta en tiendas de ropa y accesorios creció un 0.6%. Sin embargo, las ventas de electrónica y electrodomésticos cayeron un 1.1% y las ventas en tiendas departamentales se desplomaron un 2.5%. Las cifras no están ajustadas a la inflación. La necesidad de gastar de los estadounidenses parece tener cierto margen de acción, incluso después de un gran verano. El gasto del consumidor se disparó en el trimestre de julio a septiembre. Los economistas esperaban que el gasto se desacelerara en los últimos tres meses del año conforme aumentan la deuda de las tarjetas de crédito y la morosidad, aunado a la caída de ahorros. "Al tiempo que los consumidores siguen enfrentando los obstáculos causados por el aumento de los costes de endeudamiento, las condiciones crediticias más estrictas y precios elevados, un mercado laboral todavía fuerte, una tendencia positiva en los ingresos y un alivio de las presiones sobre los precios deberán mantener el gasto y el crecimiento positivos por ahora", escribió Rubeela Farooqi, economista jefe de Estados Unidos para High Frequency Economics. Los datos de empleo de Estados Unidos la semana pasada mostraron que los empleadores agregaron 199,000 puestos de trabajo en noviembre y la tasa de desempleo disminuyó al 3.7%.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.