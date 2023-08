Hospitalizaciones por COVID-19 aumentan en Estados Unidos, aunque no como antes

Los periodistas de The Associated Press Lauran Neergaard y Mike Stobbe contribuyeron a este despacho.

"Esta va a ser nuestra primera temporada de otoño e invierno saliendo de la emergencia de salud pública, y creo que todos estamos reconociendo que estamos viviendo con COVID, influenza y virus respiratorio sincitial", dijo Cohen a The Associated Press la semana pasada. "Pero la buena noticia es que tenemos más herramientas que nunca".

Y aunque una versión de la variante ómicron, EG.5, está apareciendo con más frecuencia, ninguna variante concreta del virus es dominante. La variante se ha denominado "eris", pero es un apodo no oficial y los científicos no lo utilizan.

