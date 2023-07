Disminuyen los cruces ilegales, pero aumentan las impugnaciones a las medidas fronterizas de Biden

Texas demandó al gobierno federal en mayo para bloquear las políticas de Biden, en especial el uso de CBP One. "El intento del gobierno de Biden de manejar la frontera sur con una app no cumple siquiera con la más baja expectativa de competencia y va en contra de las leyes que aprobó el Congreso para regular la inmigración", asegura la querella.

"En esencia, CBP One crea una lista de espera electrónica que sólo permite el acceso al proceso de asilo en Estados Unidos a un número limitado de migrantes privilegiados", según la demanda interpuesta por los grupos activistas Al Otro Lado y Haitian Bridge Alliance, así como por personas de México, Haití, Nicaragua y Rusia que buscan asilo y que aseguran que no pudieron obtener citas mientras esperaban en territorio mexicano.

