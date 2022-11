Diplomáticos de Cuba y Estados Unidos se citan por reapertura consular

ARCHIVO - Una bandera cubana junto a una estadounidense fuera de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Martes 17 de mayo de 2022. AP

LA HABANA -- Diplomáticos cubanos y estadounidenses se reunieron el miércoles en La Habana como un primer paso para materializar la reapertura de los servicios consulares de Estados Unidos en la isla suspendidos hace cinco años. El ministerio de Relaciones Exteriores isleño confirmó en un comunicado el encuentro entre su vicecanciller Carlos Fernández de Cossio con dos representantes estadounidenses, Rena Bitter, secretaria adjunta para temas consulares del Departamento de Estado y Ur Mendoza Jaddou, directora del servicio de Ciudadanía e inmigración del Departamento de Seguridad Interna. También la Embajada de Estados Unidos corroboró en su cuenta de Twitter la cita y anunció que la fecha para la reanudación completa del procesamiento de visas La Habana será el próximo 4 de enero. Las operaciones consulares quedaron prácticamente paralizadas en 2017 después de que Washington retirara en septiembre de ese año a más de la mitad de sus diplomáticos de Cuba, luego de acusar a La Habana de no proteger a sus representantes que alegaban tener extraños síntomas atribuidos a un misterioso ataque sónico que no llegó a ser probado con evidencias. Los cubanos que aspiraban entonces a obtener una visa para Estados Unidos debían costearse viajes a Guyana para hacer el trámite en esa legación por designación de Washington, una gestión que se volvió aún más complicada desde 2020 por la pandemia de coronavirus. El distanciamiento de la administración del ex presidente Donald Trump con el régimen cubano revirtió gran parte de los acercamientos iniciados por su predecesor Barack Obama. Con Trump incrementó la tensión con la isla y repercutió tanto en el plano financiero, como en las inversiones y el turismo cubanos. El impacto de esas restricciones y la paralización por la pandemia han ahondado la crisis económica en la isla, acentuando los problemas de desabastecimiento y el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Un reporte de los servicios fronterizos de Estados Unidos indicaron que en el año fiscal 2021 -que comenzó en octubre de 2021 y septiembre de 2022- sus oficiales tuvieron contacto con más de 220,000 cubanos. La Guardia Costera de Estados Unidos indicó que en ese mismo período interceptó a 6,182 migrantes avanzando por el mar. Ambas cifras son récord. El presidente Joe Biden prometió en su campaña electoral retomar la senda de Obama, con pequeños gestos en los dos primeros años de su mandato. En los últimos meses se han concretado encuentros puntuales sobre temas bilaterales.

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.