Estados Unidos reanuda los servicios consulares en su embajada en Cuba

La gente hace fila frente a la embajada de Estados Unidos el día de su reapertura para los servicios consulares y de visas en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de enero de 2023. AP

LA HABANA -- Estados Unidos inició el miércoles la ampliación del visado en su consulado en La Habana, uno de los acercamientos más importantes desde que el presidente Joe Biden asumió el gobierno y luego de una serie de inexplicables incidentes de salud entre el personal diplomático que redujo la presencia estadounidense en la capital cubana desde 2017. La reapertura se produce en medio de un récord migratorio de cubanos que arriban de a miles al vecino país tanto por tierra -por la frontera norte de México- como por mar a través de peligrosos viajes en balsas rústicas o mediante traficantes cruzando el Estrecho de la Florida. Desde temprano este miércoles unas 200 personas se congregaron en un parque aledaño a la sede diplomática para presentarse a las citas convocadas por los funcionarios estadounidenses -mediante teléfono o por correo- o averiguar la manera de conseguir visas, algo imposible durante cinco años cuando por el incremento de las sanciones de Washington la actividad consular prácticamente se detuvo. Una funcionaria con listados en las manos llamaba a las personas para hacerlas ingresar al edificio consular. "Viajar a Guyana significaba para el cubano un gasto y un estrés, tiempo de estadía... incomodidad", dijo a The Associated Press Mirtha Caridad Revuelta, una emprendedora de 60 años de la central provincia de Matanzas que aseguró que el trato al interior del consulado durante su entrevista fue atento. Su hija vive en Florida desde hace siete años y espera reunirse con ella. Unos metros más allá Olivia Santana, de 58 años y empleada de un hospital, esperaba junto a su nieta la salida de un hijo que ya había sido llamado para su entrevista y para quien volar a Guyana era un contratiempo si no se quería emprender una travesía arriesgada por Centroamérica y México para ingresar a Estados Unidos. "Como no se sabía cuándo se iba a resolver la situación había que ir", dijo Santana. Varios intentos de obtener comentarios sobre la reapertura de la sede diplomática estadounidense por parte de AP no fueron respondidos de inmediato. El cierre de los servicios consulares se produjo en septiembre de 2017 cuando las autoridades estadounidenses retiraron a su personal de la sede bajo el argumento de una serie de supuestos ataques de origen desconocido que enfermaron a los diplomáticos. Hasta la fecha no se encontró el origen del malestar de los funcionarios, al tiempo que síntomas similares -mareos, dolores de cabeza, zumbidos- fueron también reportados en otras capitales del mundo. La salida del personal fue el puntapié inicial de la administración del expresidente Donald Trump para un endurecimiento radical de los nexos para presionar por un cambio en el modelo político y económico de Cuba. El incremento de la presión, los efectos de la pandemia de COVID-19 y las ineficiencias propias produjeron una fuerte crisis económica en la isla en los dos últimos años y con ello un incremento de la migración. "Eso (la reactivación de las operaciones consulares) ayudaría potencialmente a que la inmigración ilegal se reduzca y que las personas vayan con más seguridad hacia los Estados Unidos", comentó a la AP en el parque Ariel Arzuaga, un técnico de 59 años y quien pese a tener su visa en trámite intentó avanzar por Centroamérica y fue deportado de Panamá en 2018. Ahora buscaba información para reanudar su trámite. Trump prohibió los viajes y el envío de las remesas, inició una persecución a las empresas de terceros países que operaran con Cuba y los barcos que traían petróleo y canceló los permisos para los cruceros, entre más de 400 medidas durante sus cuatro años de gobierno. Pese a su promesa de campaña de volver al deshielo iniciado por Barack Obama, de quien fue vicepresidente, Biden hizo poco para cambiar la política en este primer tramo de su gobierno, aunque entre mayo y junio de 2022 inició una primera reapertura consular pero de manera limitada. En 2021 funcionarios estadounidenses dijeron que la tardanza de Biden en modificar la política hacia Cuba obedecía a las detenciones y enjuiciamientos realizados por las autoridades cubanas luego de una serie de protestas por la situación económica y algunas demandas de cambios políticos. En noviembre durante una visita la subsecretaria de Estado, Rena Bitter, acordó con la contraparte cubana el relanzamiento de la actividad consular como una forma de "garantizar una migración segura, regular y humana", dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según un reporte de las autoridades fronterizas estadounidenses durante el año fiscal que se extiende desde el 1 de octubre al 30 de septiembre se reportaron 220,000 encuentros con ciudadanos cubanos en la línea sur con México y 6,182 fueron interceptados en el mar. Cuba calificó de positivo el gesto de Estados Unidos.

