Estados Unidos demanda a Google por dominio en publicidad

WASHINGTON -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos y ocho estados demandaron a Google el martes, alegando que su dominio en la publicidad digital daña la competencia, consumidores y publicistas, incluido el gobierno estadounidense. El gobierno alega que el plan de Google para consolidar su dominio ha consistido en "neutralizar o eliminar" los rivales por medio de adquisiciones y obligar a los anunciantes a usar sus productos dificultándoles usar los de la competencia. La demanda antimonopolio fue presentada en un tribunal federal de Alexandria, Virginia. El secretario de Justicia, Merrick Garland, dijo en una conferencia de prensa el martes que el dominio de Google en el mercado publicitario resulta en que menos publicistas pueden ofrecer sus productos sin tener que pagar una suscripción u otras cuotas, debido a que no pueden confiar en que la competencia mantendrá los precios bajos en el mercado publicitario. Como resultado del dominio de Google, señaló Garland, "los creadores de sitios web ganan menos y los publicistas pagan más". La demanda del Departamento de Justicia acusa a Google de monopolizar ilegalmente el servicio de anuncios en internet al excluir a sus rivales. Esto incluye su adquisición en 2008 de DoubleClick, un servidor dominante de anuncios publicitarios, y el despliegue posterior de una tecnología que bloquea en fracciones de segundo el proceso de licitación de los anuncios que se publican en las páginas web. El administrador de anuncios de Google permite que los grandes publicistas que tienen ventas directas significativas manejen sus anuncios. El intercambio de anuncios, en tanto, es un mercado en tiempo real para comprar y vender anuncios para internet. La demanda exige que Google separe tres negocios distintos de su principal sitio de búsqueda, de YouTube y otros productos como Gmail: La compra y venta de anuncios y la propiedad de la plataforma donde se realiza ese negocio.

