Estados Unidos derriba objeto desconocido volando cerca de Alaska

This article can be read in English

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12797591" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> El Pentágono derribó el viernes un objeto desconocido que volaba en espacio aéreo estadounidense cerca de la costa de Alaska. (Este informe está en inglés)

WASHINGTON -- El Pentágono derribó el viernes un objeto desconocido que volaba en espacio aéreo estadounidense cerca de la costa de Alaska, según informaron funcionarios de la Casa Blanca. El objeto volaba a una altura de unos 40,000 pies (12,000 metros) y representaba una "amenaza razonable" para la seguridad de vuelos civiles, dijo John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Describió el objeto como aproximadamente del tamaño de un automóvil pequeño e indicó que fue derribado cerca de la frontera con Canadá. Es la segunda vez en una semana que funcionarios estadounidenses derriban un objeto volador sobre Estados Unidos. El sábado, aviones caza derribaron un presunto globo espía chino en la costa de Carolina del Sur. Funcionarios de la Casa Blanca señalaron grandes diferencias entre los dos eventos. Kirby dijo que todavía se desconocía quién era el dueño del objeto y no dijo que fuera un globo. Los funcionarios tampoco pudieron decir si tenía algún tipo de equipo de vigilancia. Kirby tampoco sabía todavía de dónde venía ni cuál era su propósito. Kirby agregó que pilotos de combate que examinaron visualmente el objeto determinaron que no estaba tripulado. El objeto cayó en aguas heladas y los funcionarios esperaban poder recuperar los restos más rápido que los del enorme globo de la semana pasada. El suceso ocurrió casi una semana después de que Estados Unidos derribara un presunto globo espía chino en la costa de Carolina del Sur después que pasó sobre sitios militares. China insistió en que el sobrevuelo fue accidental e involucraba un vehículo aéreo civil, y amenazó con repercusiones.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.