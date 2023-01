EEUU: Descienden cruces ilegales de cubanos y nicaragüenses

ARCHIVO - Varios migrantes esperan ser procesados por las autoridades luego de cruzar la frontera de EE.UU. con México, el 6 de enero de 2023, cerca de Yuma, Arizona. AP

SAN DIEGO -- Las autoridades estadounidenses han registrado un descenso del 97% en los cruces fronterizos ilegales por parte de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela desde que México empezó a aceptar a los ciudadanos de esas naciones que sean expulsados de Estados Unidos en virtud de una orden implementada en la pandemia de coronavirus, informó el miércoles el gobierno del presidente Joe Biden. El anuncio se produce un día después de que Texas y otros 19 estados gobernados por republicanos interpusieron una demanda para detener la concesión generalizada del permiso condicional humanitario a ciudadanos de esos cuatro países que la soliciten por internet, vuelen a Estados Unidos y encuentren un patrocinador económico. El gobierno estadounidense señaló el 5 de enero que admitiría hasta 30,000 personas al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para que se queden en el país durante dos años con permiso para trabajar. Al mismo tiempo, México aceptó recibir a la misma cantidad de migrantes de dichos países que hayan ingresado a Estados Unidos de manera ilegal y sean expulsados en virtud del Título 42, que les niega el derecho a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Los cruces fronterizos por parte de migrantes procedentes de esas cuatro naciones habían aumentado considerablemente, y no hay una forma fácil para enviarlos de regreso a sus países de origen. "Estas medidas ampliadas de control fronterizo están funcionando", comentó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. "Es incomprensible que algunos estados que pueden beneficiarse de estas medidas altamente efectivas estén tratando de bloquearlas y causar más migración irregular en nuestra frontera sur". Las autoridades estadounidenses hicieron en promedio 115 detenciones diarias de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a lo largo de la frontera con México durante el periodo de siete días que terminó el martes, comparadas con un promedio diario de 3,367 detenciones que se registró durante la semana que terminó el 11 de diciembre. La demanda encabezada por Texas pretende suspender la emisión de permisos condicionales humanitarios a gran escala para esos cuatro países, que podrían totalizar 360,000 al año. La querella ha sido asignada al juez federal de distrito Drew Tipton en Corpus Christi, quien fue designado por el expresidente Donald Trump y quien ha fallado en contra del gobierno de Biden sobre a quién dar prioridad para deportación. "Este programa ilegal de amnistía, que invitará a cientos de miles de extranjeros a entrar en Estados Unidos cada año, sólo empeorará drásticamente esta crisis migratoria", dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado de prensa. De acuerdo con la ley, el Departamento de Seguridad Nacional puede otorgar el permiso condicional a migrantes "según cada caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo". Hasta ahora, 1,700 cubanos, nicaragüenses y haitianos han llegado a Estados Unidos con el permiso condicional humanitario de conformidad con los cambios de política anunciados este mes, y miles más de esos tres países han sido aprobados, dijeron funcionarios del gobierno a los periodistas en una conferencia telefónica bajo condición de anonimato. El número de venezolanos no estaba disponible por el momento. Roberto Velasco, el director de asuntos de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, compartió la postura de Mayorkas respecto a que los cambios recientes son un éxito. "Las medidas anunciadas por Estados Unidos han comenzado a dar importantes resultados con el objetivo doble de abrir vías para una migración regular y también disminuir considerablemente los riesgos vinculados con los flujos migratorios irregulares", escribió el martes en el periódico mexicano Excélsior. Un aumento de las llegadas de cubanos y nicaragüenses en diciembre provocó el mayor número de cruces ilegales registrado durante cualquier mes de la presidencia de Biden, informó el gobierno la semana pasada. Las autoridades hicieron 251,487 detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sur en diciembre, 7% más que en noviembre y 40% más que en el mismo periodo del año anterior. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que las cifras de enero se "encaminan" a ser las más bajas desde febrero de 2021, el primer mes completo de Biden en el cargo.

