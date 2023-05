Estados Unidos: Vistazo a la condonación de deuda estudiantil para funcionarios públicos

Estados Unidos ha aprobado más de $42 billones de dólares en condonación de deuda estudiantil federal para más de 615,000 prestatarios en los últimos 18 meses, parte de un programa cuyo objetivo es reclutar a funcionarios públicos, anunció el Departamento de Educación de Estados Unidos esta semana.

El Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público está dirigido a docentes, bibliotecarios, enfermeros, abogados del interés público, militares y otros funcionarios públicos. Este cancela el saldo restante de la deuda estudiantil luego de 10 años de trabajo de interés público, o 120 pagos mensuales.

El programa es independiente del plan de condonación de deuda estudiantil del presidente Joe Biden, que cancelaría o reduciría la cantidad a pagar de los préstamos que recibieron millones de prestatarios sin importar su campo profesional. La Corte Suprema federal está evaluando si el plan puede seguir adelante.

El Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés) fue lanzado en 2007, pero debido a sus reglas estrictas más del 90% de los solicitantes fueron rechazados, señaló el Departamento de Educación en 2019.

En octubre de 2021, el gobierno facilitó temporalmente los requisitos, favoreciendo que las personas presentaran su solicitud y recibieran autorización. Estos requisitos laxos llegaron a su fin en octubre de 2022. Sin embargo, los prestatarios que quieran incrementar el cómputo de sus pagos tienen otra oportunidad de hacerlo. Tienen hasta fin de año para solicitar el ajuste único de cuenta.

Con el ajuste único de cuenta, los prestatarios con préstamos directos a través del Programa William D. Ford tendrán beneficios similares a los que estaban disponibles con la exención del PSLF. Los prestatarios que no tengan préstamos directos pueden consolidar y recibir crédito del PSLF por pagos previos como parte de este ajuste, siempre y cuando envíen una solicitud de consolidación a más tardar a finales de 2023.

Una de las beneficiarias de la condonación del PSLF fue Beth Bourdon, abogada de oficio adjunta en Orlando, Florida.

A Bourdon le condonaron unos $57,000 dólares en préstamos estudiantiles en febrero de 2022. Anteriormente, como había adquirido sus deudas mediante el Programa de Préstamos Federales de Educación para la Familia, Bourdon no cumplía con los requisitos para el indulto. Pero cuando la exención entró en vigor en octubre de 2021, solicitó y la aceptaron.

"Revisaba el sitio web una y otra vez, hasta que un día lo revisé y mi saldo estaba en ceros", señaló Bourdon. "Dos días después recibí la carta oficial".

Con excepción de un periodo de dos años, Bourdon ha trabajado en el derecho de interés público desde 2005. Dice que hizo pagos por aproximadamente $417 dólares al mes entre junio de 2008 y octubre de 2021, cuando consolidó sus préstamos y presentó una solictud para el PSLF.

"A los abogados de oficio no nos pagan mucho", indicó. "Cuando empiezan a llegar los cobros por los préstamos estudiantiles, enfrentan una decisión realmente difícil. '¿Puedo seguir haciendo este trabajo que me apasiona, o tendré que irme a un despacho civil para tratar de ganar dinero?' El PSLF intenta retener a profesionistas talentosos que de otro modo se irían a otra parte".

Bourdon dijo que esta condonación le da "margen de maniobra".

Indicó también que habló con unos 10 conocidos durante el proceso de solicitar el indulto mediante la exención, y que muchos ya habían recibido la condonación.

"Es tan maravilloso... sabiendo lo aliviada que me sentí, que mis amigos también se sientan así", manifestó.

A partir del 1 de julio de este año, el Departamento de Educación implementará cambios diseñados para facilitar el proceso de solicitud del PSLF. Algunos cambios ya se incluían en la exención.

A continuación, presentamos lo que necesita saber si quiere presentar su solicitud.

¿QUIÉN CUMPLE CON LOS REQUISITOS?

Si trabaja o trabajó por lo menos 30 horas a la semana con los siguientes tipos de organizaciones, usted cumple con los requisitos:

- Organizaciones gubernamentales de cualquier nivel (federal, estatal, local o tribal de Estados Unidos). Están incluidas las fuerzas armadas, todos los trabajos en la educación pública y trabajos de voluntariado de tiempo completo con AmeriCorps y el Cuerpo de Paz.

- Cualquier organismo sin fines de lucro que tenga exenciones fiscales bajo la Sección 501(c)(3) del Código de Impuestos Internos.

- Si trabaja para un organismo sin fines de lucro que no tenga exenciones fiscales, de todas formas podría ser elegible para el PSLF si el organismo brinda ciertos servicios públicos que sean aceptados en el programa, como gestión de emergencias, asesoría jurídica y servicios jurídicos, educación de la primera infancia, servicios a individuos con discapacidades o a adultos mayores, salud pública, incluidas enfermeras y enfermeras especializadas, servicios en bibliotecas públicas y bibliotecas escolares, y seguridad pública, como prevención del crimen y la policía.

Para demostrar que su empleo en el servicio público cumple con los requisitos para que usted pueda obtener una condonación, es necesario que presente un formulario de certificación de empleador con su proveedor de servicios, enlistando los empleos que ha desempeñado.

Usted debe tener préstamos directos o consolidar otros préstamos estudiantiles federales en un préstamo directo. También debe haber realizado 120 pagos elegibles o 10 años de pagos.

¿QUÉ PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES SON ELEGIBLES?

Cualquier préstamo estudiantil federal recibido bajo el Programa Federal de Préstamos Directos William D. Ford.

Si tiene un préstamo del Programa de Préstamos Federales de Educación para la Familia (FFEL, por sus siglas en inglés) o un Préstamo Federal Perkins, deberá consolidarlos en préstamos directos con su proveedor de servicios. Los pagos que haya realizado de esos préstamos antes de que los haya consolidado no cuentan como pagos elegibles para el PSLF.

Los préstamos estudiantiles privados no son elegibles.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?

Puede inscribirse al programa con la herramienta de ayuda del PSLF. Si quiere hacerlo de forma manual, puede imprimir un formulario del PSLF y enviarlo por correo postal.

¿CÓMO PUEDO CONSOLIDAR MI DEUDA EN UN PRÉSTAMO DIRECTO?

Primero, visite el sitio web studentaid.gov para ver si tiene préstamos efectuados bajo los programas de Préstamos Federales de Educación para la Familia o un Préstamo Federal Perkins. Son los préstamos que consolidará.

Segundo, haga la solicitud en línea o por correo postal. El proceso es gratuito y requiere unas seis semanas para quedar concluido, pero puede enviar el formulario de Indulto de Préstamo por Servicio Público después de que la consolidación se haya concretado.

¿QUÉ CUENTA COMO PAGO ELEGIBLE?

Un pago mensual elegible es un pago que realizó después del 1 de octubre de 2007, mientras trabajaba para un empleador elegible.

No es necesario que los 120 pagos mensuales elegibles hayan sido consecutivos. Por ejemplo, si tiene un periodo de empleo con un empleador que no sea elegible, no perderá crédito por pagos elegibles previos.

¿QUÉ PASA CON LA PAUSA EN LOS PAGOS?

Los pagos de los préstamos estudiantiles están en pausa actualmente debido a la pandemia del COVID-19.

Los pagos se reanudarán, junto con el interés acumulado, 60 días después de que se resuelva el caso actual en la Corte Suprema sobre la condonación de los préstamos estudiantiles. Si el caso no se ha resuelto para el 30 de junio, los pagos comenzarán 60 días después de esa fecha.

Los prestatarios obtendrán crédito para el PSLF por pagos que hubieran hecho durante la pausa, siempre y cuando cumplan con los otros requisitos del programa, como indica el Departamento de Educación.

Para que los pagos elegibles aparezcan en su cuenta, debe enviar un formulario PSLF que certifique el empleo que usted tiene o tuvo durante la pausa.

¿CUÁNTAS PERSONAS FORMAN PARTE DEL PROGRAMA?

Desde mediados de abril de este año, más de 615,000 prestatarios han cumplido los requisitos para el indulto bajo la exención limitada del PSLF, que terminó en octubre. En el caso de algunos prestatarios que enviaron sus solicitudes antes de que venciera el plazo, sus solicitudes durante el periodo de exención podrían seguir en proceso.

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO PREGUNTAS?

Si tiene una pregunta específica sobre su solicitud, lo mejor es llamarle o enviarle un correo electrónico a un representante.

Para preguntas generales sobre los préstamos estudiantiles, el Centro de Información sobre Ayuda Federal para Estudiantes (FSAIC, por sus siglas en inglés) tiene un centro de contacto en el que los prestatarios pueden chatear en vivo, llamar o escribir correos electrónicos.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren la educación financiera. La fundación independiente es autónoma de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su contenido periodístico.