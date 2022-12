Comisión legislativa revelará reporte de impuestos de Donald Trump

Cajas que contienen documentos relacionados con las declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump llegan a Washington el martes 20 de diciembre de 2022. AP

WASHINGTON -- La Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes aprobó el martes por votación hacer público un informe sobre las declaraciones fiscales de Donald Trump, las cuales el expresidente ha tratado de ocultar durante mucho tiempo. El presidente de la comisión, el demócrata Richard Neal, dijo que se darán a conocer materiales de apoyo junto con el informe. El representante Kevin Brady, el republicano de mayor rango en la comisión, expresó su preocupación por la privacidad, ya que los documentos podrían contener información como los números de Seguro Social. El informe podría brindar un panorama más completo a las finanzas personales y empresariales de Trump, posiblemente revelando cuánto dinero pagó en impuestos, qué ingresos obtuvo por operaciones en el extranjero y si sus ingresos fueron tan grandes como el multimillonario ha insinuado. La decisión se tomó tras una batalla de un año que, en última instancia, se saldó con el visto bueno de la Corte Suprema el mes pasado para que el Departamento del Tesoro enviara las declaraciones al Congreso. La comisión recibió seis años de declaraciones de impuestos de Trump y de algunas de sus empresas. ------ Would you like to read this story in English? Click here

