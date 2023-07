Grupos defensores de los derechos civiles demandan a Florida por nueva ley de inmigración

La oficina del gobernador no respondió de inmediato el lunes a un mensaje solicitándole sus comentarios sobre la demanda. Un portavoz de la oficina de DeSantis ha dicho previamente que la nueva ley se enfoca en la inmigración ilegal, y no en aquellos que están legalmente en Estados Unidos.

La demanda se enfoca específicamente en las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de individuos que podrían haber ingresado al país de forma ilícita y que desde entonces no han sido "inspeccionados" por el gobierno federal. La denuncia afirma que es inconstitucional que un estado regule de forma unilateral la inmigración federal y castigue penalmente a las personas sin previo aviso. También dice que el uso por parte de Florida del término "inspección" no es coherente y es inconstitucionalmente ambiguo.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.