Fuerza Aérea de Estados Unidos detecta carcinógeno en instalaciones de misiles nucleares

Después de que The Associated Press obtuvo en enero un informe militar en el que se indicaba que al menos nueve miembros o exmiembros del personal de misiles de Malmstrom habían sido diagnosticados con linfoma no Hodgkin, la Escuela de Medicina Aeroespacial de la Fuerza Aérea puso en marcha un estudio para analizar los casos de cáncer entre toda la comunidad de oficiales de misiles, para revisar la posibilidad de que hubiera brotes de la enfermedad.

