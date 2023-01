Precio de huevos aumenta drásticamente; dueño de panadería pasa de pagar $19 dólares por caja a $97

El precio de los huevos ha aumentado significativamente en todo el país, y eso es si puede encontrar un cartón de huevos.

El dueño de una panadería en Overland Park, Kansas, dijo que su negocio se está viendo afectado. Dijo que en 2021 estaba pagando alrededor de $17 dólares por una caja de huevos. Su pedido más reciente costó $97 dólares.

Admite que ha sido doloroso ver cómo el precio de los huevos aumentaba drásticamente. En un momento, incluso pensó en conseguir sus propias gallinas. Desafortunadamente, dijo que eso no es muy práctico. Dijo que él y su personal se están enfocando en hacer productos que requieren menos huevos.

En el año hasta noviembre, los precios de los huevos aumentaron el 49%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Desde principios de este año, una gripe aviar mortal ha estado reduciendo el número de aves de corral, específicamente pavos y gallinas que ponen huevos. Esa es una de las razones del aumento de los precios. Pero la situación se ha visto agravada por los elevados costos de alimentación y energía para los productores, además de la alta demanda en el supermercado.

Los expertos piensan que el pico ha pasado, pero hasta que estas condiciones mejoren, espere pagar más por los huevos en el supermercado.

----

CNN contribuyó a este informe.

----

Would you like to read this story in English? Click here