Estados Unidos: Inflación baja a 6.5% en los últimos 12 meses

ARCHIVO - Un mecánico realiza un cambio de aceite a un auto en un taller, el miércoles 13 de julio de 2022, en Collingdale, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, archivo) AP

WASHINGTON -- El alza de los precios al consumidor en Estados Unidos se moderó de nuevo el mes pasado, avivando las esperanzas de que el control de la inflación en la economía seguirá disminuyendo este año y posiblemente requiera una acción menos drástica por parte de la Reserva Federal para controlarlo. La inflación bajó a 6.5% en diciembre en comparación con 12 meses antes, señaló el gobierno el jueves. Se trató de la sexta desaceleración consecutiva año tras año. Mensualmente, los precios en realidad cayeron 0.1% de noviembre a diciembre, el primer declive de este tipo desde mayo de 2020. La lectura se suma a las crecientes señales de que la peor inflación en cuatro décadas está disminuyendo gradualmente. Aún así, la Fed no espera que la inflación se desacelere lo suficiente como para acercarse a su objetivo de 2% hasta bien entrado el 2024. Se prevé que el banco central eleve su tasa de referencia en al menos un cuarto de punto cuando se reúna a fin de mes. Pese a que se desacelera gradualmente, la inflación sigue siendo una dolorosa realidad para muchos estadounidenses, especialmente por el alza en alimentos, energía y alquileres que se ha registrado en los últimos 18 meses. Por ahora, la inflación cae, incluyendo el precio promedio nacional de un galón de gasolina de un punto máximo de $5 dólares en junio a $3.27 a partir del miércoles, según AAA. Los retrasos en la cadena de suministro que anteriormente inflaron el costo de los productos se ha resuelto en gran medida. Los consumidores también han gastado menos en bienes físicos y han optado más en servicios, como viajes y entretenimiento. Como resultado, el costo de los productos, entre ellos vehículos usados, muebles y ropa, ha bajado por dos meses consecutivos.

