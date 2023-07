IRS cesará visitas domiciliarias a contribuyentes sin previo aviso

El cambio pone fin a "una era en el IRS", dijo el nuevo comisionado de la agencia, Daniel Werfel, a los periodistas en una llamada el lunes. Las visitas buscan resolver las responsabilidades de los contribuyentes mediante el cobro de impuestos no pagados o declaraciones no presentadas.

Con vigencia inmediata, los agentes fiscales ya no realizarán visitas no planificadas a los hogares y negocios de los contribuyentes "excepto en algunas circunstancias únicas", informó el Departamento del Tesoro en un comunicado. En cambio, la agencia enviará cartas a las personas para programar reuniones.

Copyright © 2023 by The Associated Press. All Rights Reserved.