Juez bloquea norma del gobierno de Estados Unidos que limita asilo, pero demora aplicación

También escribió que la norma es ilegal porque asume que las personas son inelegibles para obtener asilo si ingresan al país entre puntos fronterizos oficiales. Pero destacó que el Congreso dijo explícitamente que eso no debería afectar si alguien es elegible o no para obtener asilo.

El gobierno ha argumentado que los sistemas de protección han mejorado en otros de los países por los que los migrantes atraviesan. Pero Tigar señaló que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.

La ACLU y otros grupos habían argumentado que la norma viola una ley federal que protege el derecho al asilo sin importar la manera en que la persona entre en el país. Los organismos señalaron que además obliga a los migrantes a buscar protección en países que no tienen un sistema de asilo y protecciones a los derechos humanos tan sólidos como Estados Unidos. También arguyen que la app CBP One que el gobierno quiere que los migrantes utilicen no tiene citas suficientes ni está disponible en suficientes idiomas.

"La regla - la cual ha estado en vigor por dos meses - no puede permanecer vigente", escribió Tigar en su orden, la cual no entrará en vigor durante dos semanas.

