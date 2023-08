Jueza asignada a caso Trump ha sido severa con insurrectos del Capitolio

Chutkan ha condenado al menos a 38 personas por crímenes relacionados con el asalto al Capitolio. Las penas en todos los casos han sido de prisión, de 10 días a más de cinco años, según un análisis de las actas judiciales realizado por The Associated Press.

En una frase memorable de su sentencia, Chutkan escribió: "Los presidentes no son reyes, y el demandante no es presidente".

