EEUU: Legisladores demócratas critican falta de acceso de solicitantes de asilo a abogados

El gobierno incrementó las evaluaciones expeditas tras poner fin a las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia, la llamada autoridad del Título 42, e impuso nuevas normas que dificultan solicitar asilo si no se hace desde fuera de Estados Unidos, o si no se pide protección en los países que los solicitantes atraviesan en su camino hacia Estados Unidos.

Un grupo de abogados calcula que un centenar de migrantes tuvieron representación formal en los primeros tres meses de aplicación de la norma, informó The Associated Press el mes pasado, y algunos cientos más han recibido asesoría informal mediante llamadas telefónicas antes de las evaluaciones expeditas. Esto es apenas una pequeña fracción de las miles de evaluaciones hechas desde principios de abril, aunque las autoridades no han revelado un conteo preciso.

