Caso de maestra baleada en Virginia resulta notable, incluso para Estados Unidos

Poco antes de que un niño de seis años le disparara a su maestra en Virginia, no hubo pelea, ni lucha física ni advertencia, dijeron las autoridades. (Este informe está en inglés)

NEWPORT NEWS, Va. -- Poco antes de que un niño de seis años le disparara a su maestra en Virginia, no hubo pelea, ni lucha física ni advertencia, dijeron las autoridades. "Lo que sabemos por ahora es que ella estaba dando su clase. Él sacó el arma de fuego, le apuntó a la maestra y le disparó una vez", declaró el lunes el jefe de policía de la ciudad de Newport News, Steve Drew. Drew, quien habló durante una conferencia de prensa, ofreció la primera descripción detallada de un disparo que no sólo conmocionó a la ciudad, sino que además fue notable incluso en un país como Estados Unidos que parece acostumbrado a la constante violencia con armas de fuego. Drew había dicho anteriormente que el disparo no fue accidental y declinó dar más detalles. El comisario explicó que él sólo quería aclarar unos comentarios que hizo justo después del tiroteo del viernes, cuando dijo que hubo un "altercado" antes del disparo. Declaró ahora que se trató más de una "interacción" entre el niño y Abby Zwerner, de 25 años, su maestra de primer grado en la escuela primaria Richneck. Pero Drew también reiteró que el disparo "no fue accidental". "Fue intencional", agregó. Drew también reveló que la madre del niño compró legalmente la pistola de 9 mm que disparó su hijo y que el arma estaba en la casa de la familia. Añadió que el niño la llevó a la escuela en su mochila el día del ataque. Al ver la pistola, la maestra Zwerner levantó la mano en una actitud defensiva. La bala le atravesó la mano y entró en la parte superior de su pecho, agregó Drew. Aunque en un principio las lesiones se consideraron potencialmente letales, ella ha mejorado y ahora está en condición estable en un hospital. Drew elogió a Zwerner al afirmar que se comportó como una heroína, por sacar rápidamente a sus alumnos del salón de clases después de que le dispararon. Dijo que el video de vigilancia muestra que ella fue la última persona en salir de su salón. "Dio vuelta a la derecha y comenzó a caminar por el pasillo, y luego se detuvo... Se dio la vuelta y se aseguró de que cada uno de esos estudiantes estuviera a salvo", manifestó Drew. El comisario explicó que un empleado de la escuela entró rápidamente al salón después de escuchar el disparo y que retuvo físicamente al niño. Dijo que el niño se volvió "un poco combativo" y que golpeó al empleado. Los policías llegaron, lo sacaron de la escuela y lo subieron a una patrulla. El niño ha estado retenido en un centro médico desde que el viernes se emitieron órdenes de custodia de emergencia y de detención temporal, agregó Drew. Dijo que dependerá de un juez determinar cuáles son los siguientes pasos para el niño. También dijo que la madre del niño ha sido entrevistada por la policía, pero no está claro si podría enfrentar algún cargo. Mientras surgían preguntas sobre el niño y su madre, una amiga de Zwerner dijo a una multitud reunida durante una vigilia el lunes por la noche que la maestra de primer grado ha demostrado "dedicación y amor por lo que hace día tras día". "Abby es una guerrera y demuestra fortaleza mental y física todos los días", aseguró Rosalie List, una maestra de segundo grado en Richneck. "Estoy muy orgullosa de ella". Lauren Palladini, consejera escolar de Richneck, dijo a la multitud que Zwerner es "dulce, considerada y cariñosa. Ha sido una de las maestras más increíbles con las que he tenido la suerte de interactuar". Amanda Bartley, quien enseña en otra escuela primaria de la ciudad, pidió a todos que oren por Zwerner y que "oren por el chico que hizo esto". Mientras Bartley repartía velas antes de la vigilia, dijo a The Associated Press que organizó el evento para apoyar a Zwerner y animar a otros. Sin embargo, admitió, quedan muchas preguntas sin respuesta. Entre ellas: "¿Cómo consiguió él la pistola? ¿Por qué no estaba guardada bajo llave? Un buen dueño de armas sabe que debes guardar tu arma bajo llave. Dejarle el seguro puesto. Mantienes la munición separada del arma en sí". Los dueños de armas pueden ser procesados bajo una ley de Virginia que prohíbe que una persona negligentemente deje un arma cargada y sin asegurar de manera que ponga en peligro la vida o las extremidades de los menores de 14 años. Violar esa ley es un delito menor, punible con una sentencia máxima de un año de cárcel y una multa máxima de $2,500 dólares. Virginia no tiene una ley que requiera que las armas desatendidas sean guardadas de una manera en particular ni una ley que requiera que los dueños de las armas las mantengan bajo llave. "Virginia definitivamente tiene una ley más débil que muchos otros estados que tienen leyes para prevenir que los niños tengan acceso a ellas", declaró Allison Anderman, asesora sénior y directora de políticas locales en el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence (Centro legal Giffords para prevenir la violencia con armas de fuego). Los expertos legales admiten que, aunque es posible teóricamente bajo la ley de Virginia acusar penalmente a un niño de 6 años, existen numerosos obstáculos para hacerlo y es muy poco probable que algún fiscal lo intente. Para ser juzgado como adulto en Virginia, un menor debe tener al menos 14 años. Un niño de 6 años es además demasiado joven para ser puesto bajo la custodia del Departamento de Justicia Juvenil si es declarado culpable. Además, una doctrina legal conocida como "defensa de la infancia" sostiene que los niños menores de 7 años no pueden ser procesados por un delito, porque son tan jóvenes que le les considera incapaces de tener una intención criminal. Un juez también tendría que determinar que el niño es apto para ser juzgado, lo que significa que pueda comprender los procedimientos legales en su contra y ayudar en su propia defensa, explicó Andrew Block, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, quien fue director del Departamento de Justicia Juvenil de Virginia de 2014 a 2019. "Es virtualmente imposible imaginar que un niño de 6 años sea declarado competente para ser juzgado", agregó Block. Julie E. McConnell, profesora de Derecho en la Universidad de Richmond y quien ha trabajado en casos de justicia juvenil durante más de 25 años, manifestó que los fiscales pueden presentar lo que se conoce como una petición de "Niño en necesidad de atención, que se emplea en casos donde el comportamiento o condición del niño presenta o resulta en una amenaza grave para su propio bienestar y seguridad física. Entonces, un juez tendría una variedad de opciones, que incluyen: ordenar servicios como asesoramiento o manejo de la ira; permitir que el niño permanezca con sus padres, bajo ciertas condiciones; ordenar a los padres que participen en programas o cooperen en el tratamiento; o transferir la custodia del niño a un pariente, una agencia de bienestar infantil o un centro local de servicios sociales. ----- Would you like to read this story in English? Click here

