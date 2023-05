Estados Unidos admitirá a 100,000 latinoamericanos para reunirse con familias

"Es maravilloso, pero es básicamente usar un balde par vaciar el océano", dijo. "No es algo radical que va a modificar la cantidad de personas que llegan a la frontera. Le da al gobierno otra palanca, pero no va a cambiar el sistema de inmigración en general".

No está claro si el gobierno planea eliminar la necesidad de una entrevista consular. Allen Orr Jr., quien ha trabajado mucho con haitianos que solicitan el permiso condicional humanitario, dijo que eso sería clave, ya que la mayoría de los haitianos no pueden ser entrevistados en la embajada de Estados Unidos debido a la inestabilidad y violencia generalizada del país caribeño.

No está claro si habrá restricciones de edad. En general, a los inmigrantes y refugiados en Estados Unidos sólo les han permitido solicitar permisos de entrada para familiares directos, como cónyuges o hijos. Para ser considerado un hijo, la persona debe ser soltera y tener menos de 21 años. Todos los otros familiares, como hermanos, primos e hijos adultos, no son elegibles para la reunificación de familias.

