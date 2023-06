Estados Unidos arresta a 4 mexicanos en relación con muerte de 53 migrantes en Texas

Una grabación de una cámara de seguridad muestra cuando el camión pasó por un puesto de control de la Patrulla Fronteriza. Una sobreviviente de 20 años de edad, oriunda de Guatemala, comentó a The Associated Press que los traficantes habían cubierto el piso del remolque con lo que cree que era consomé de pollo en polvo, aparentemente para despistar a los perros en el puesto de control.

Las autoridades informaron en el aniversario de la tragedia ocurrida el 27 de junio de 2022 que los cuatro imputados desempeñaron un papel de planeación en la operación de tráfico de personas, y que estaban al tanto de que el aire acondicionado del camión remolque no funcionaba y no refrescaría a los migrantes atrapados en su interior durante el trayecto de casi tres horas de duración desde la ciudad fronteriza de Laredo hasta San Antonio.

