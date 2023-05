NASA realiza primera reunión pública sobre ovnis previo a presentar informe final

"Quiero enfatizar en esto fuerte y claro: No existe ninguna prueba convincente de que haya vida extraterrestre relacionada con" los objetos voladores no identificados, puntualizó Dan Evans, de la NASA, tras la reunión.

CABO CAÑAVERAL, Fla. -- La NASA llevó a cabo el miércoles su primera reunión pública sobre objetos voladores no identificados, un año después de dar inicio a un estudio sobre avistamientos inexplicables, e insistió en que no está escondiendo nada.

