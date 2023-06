Estados Unidos: Tiroteos del fin de semana dejan al menos 6 muertos y decenas de heridos

Dos menores, de 10 y 16 años, fueron atropelladas por uno de los dos vehículos cuando cruzaban la calle con sus bicicletas. La niña resultó herida y fue trasladada a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida, mientras que la adolescente no resultó herida, dijo Scott.

"No hay duda de que ha habido un repunte en la violencia", dijo Daniel Nagin, profesor de políticas públicas y estadística en la Universidad Carnegie Mellon. "Algunos de estos casos parecen ser simplemente disputas, a menudo entre adolescentes, y dichas disputas están siendo resueltas con armas de fuego, no con los puños".

