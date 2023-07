Demoras para conseguir pasaportes en Estados Unidos afectan a miles de viajeros

"Esto me deja sumamente inquieta, teniendo un bebé en Israel, siendo ciudadana estadounidense, sabiendo que no hay manera de viajar con mi bebé a menos que tenga suerte con una cita", dice Gutterman.

Cuando faltaban dos semanas para viajar, "ya no podía dormir", dice Collier. Si no llegaban los pasaportes, la familia perdería $4,000 dólares y la oportunidad de encontrarse con uno de sus hijos, que estaba estudiando en Italia. "Estaba con los nervios de punta pensando que no podré verlo", recuerda Collier. Llamaba todos los días al número de teléfono indicado, y a veces esperaba hasta 90 minutos para que le dijeran -en el mejor de los casos- que podría conseguir una cita en algún otro estado.

