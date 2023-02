Pentágono: Globo espía chino sobrevuela el oeste de EEUU

WASHINGTON -- Estados Unidos está rastreando un supuesto globo espía chino que ha sido visto sobre su espacio aéreo durante un par de días, pero el Pentágono decidió no derribarlo debido al riesgo de lastimar a personas en tierra, informaron funcionarios el jueves. El descubrimiento agrega tensión a las ya difíciles relaciones entre Washington y Beijing. Un alto funcionario de Defensa dijo a reporteros que Estados Unidos "está bastante seguro" de que se trata de un globo estratosférico chino y que sobrevolaba sitios estratégicos para recolectar información. Uno de los lugares en los que se vio al globo fue sobre Montana, donde se ubican silos de misiles nucleares en la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea. El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de discutir información delicada. El general de brigada Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, emitió una breve declaración al respecto, en la que dijo que el gobierno sigue rastreando el globo. Señaló que "actualmente viaja a una altitud muy superior a la del tráfico aéreo comercial y no representa una amenaza militar o física a las personas en tierra". Señaló que se ha registrado actividad similar en los últimos años. Añadió que Estados Unidos tomó las medidas necesarias para garantizar que no recabe información delicada. Un alto funcionario del gobierno, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a revelar información delicada, dijo que el presidente Joe Biden fue informado al respecto y pidió a las fuerzas armadas que presentaran opciones. El secretario de Defensa, Lloyd Austin y el general del Ejército Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, recomendaron no tomar "acción cinética" debido a los riesgos a la seguridad para las personas en tierra. Biden aceptó la recomendación. El funcionario de Defensa señaló que Estados Unidos se puso en comunicación con funcionarios chinos mediante distintos canales para expresar la gravedad del asunto. El anuncio del Pentágono se produce días antes de que el secretario de Estado Antony Blinken realice su primer viaje a China, el cual se tenía previsto para el fin de semana, con el objetivo de encontrar puntos en común. Aunque el Departamento de Estado no ha anunciado formalmente la visita, tanto Washington como Beijing han estado hablando de su inminente llegada. De momento se desconoce si la situación afectará los planes de viaje de Blinken. El funcionario de Defensa señaló que Estados Unidos preparó aviones de combate, incluidos F-22, para derribar el globo en caso que lo ordenara la Casa Blanca. El Pentágono recomendó no hacerlo, destacando que incluso si el dispositivo se encontraba sobre una zona escasamente poblada de Montana, su tamaño habría creado un campo de escombros lo suficientemente grande para poner en riesgo a la población. Se desconoce qué labores realizaba el ejército para evitar que el globo recolectara información delicada o qué sucedería con el globo en caso de que no fuera derribado. El funcionario de Defensa indicó que el globo espía trataba de sobrevolar los silos de misiles de Montana, pero Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que el globo tiene valor "limitado" en términos de brindar a China información de inteligencia que no pudiera recolectar por otros medios, como el uso de satélites espía. El funcionario no especificó el tamaño del globo, pero indicó que era lo suficientemente grande para que los pilotos comerciales pudieran verlo a pesar de que vuela a gran altitud. El miércoles se suspendió temporalmente todo el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Logan, de Billings, Montana, entre la 1:30 y las 3:30 de la tarde, en lo que el ejército presentaba opciones a la Casa Blanca. El diario Billings Gazette publicó una fotografía de un enorme globo blanco sobrevolando la zona, pero el Pentágono no confirmó si se trataba del globo espía. El funcionario de Defensa dijo que lo preocupante del incidente era la altitud a la que vuela el globo y la cantidad de tiempo que permaneció sobre una locación, pero no abundó en detalles. El gobernador de Montana, Greg Gianforte, dijo que fue informado de la situación el miércoles, después de que se notificó a la Guardia Nacional de Montana sobre una operación militar en curso en el espacio aéreo de Montana, según un comunicado del gobernador y la portavoz Brooke Stroyke. "Desde el globo espía hasta el espionaje que realiza el Partido Comunista de China a los estadounidenses mediante TikTok y las compañías vinculadas al PCC que adquieren terrenos agrícolas en Estados Unidos, estoy sumamente consternado por el constante flujo de hechos alarmantes para nuestra seguridad nacional", dijo el republicano Gianforte en un comunicado. Algunos residentes de Montana reportaron haber visto un objeto inusual en el cielo durante el cierre de operaciones del aeropuerto el miércoles, pero se desconoce si lo que veían era el globo. Desde la ventana de una oficina en Billings, Chase Doak dijo que vio "un enorme círculo blanco en el cielo" que era demasiado pequeño para ser la Luna. Tomó algunas fotografías y luego salió a toda prisa rumbo a su casa para ir por una cámara con una lente más potente y tomó más fotos y video. Pudo ver el objeto durante unos 45 minutos y parecía inmóvil, pero aclaró que el video indica que se movía muy lentamente. "Pensé que se trataba de un ovni verdadero", comentó. "Así que quería estar seguro de documentarlo y tomarle todas las fotos que pudiera". __ Los periodistas de Associated Press Matthew Lee, en Washington, y Matthew Brown, en Billings, Montana, contribuyeron a este despacho.

