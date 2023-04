Funcionarios: Joe Biden dará acceso a dreamers a planes de salud

El programa DACA estaba pensado para proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia a los que sus padres llevaron cuando eran niños y permitirles trabajar de forma legal en el país. Sin embargo, no podían acceder a los programas de seguro médico subvencionados por el gobierno porque no cumplían el requisito de tener una "presencia legal" en Estados unidos. Eso es lo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Biden intentará cambiar a final de mes.

