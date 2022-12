Estados Unidos exigirá prueba COVID para los que vengan de China

EMBED <>More Videos <iframe width="476" height="267" src="https://abc7.com/video/embed/?pid=12624868" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Estados Unidos empezará a exigir pruebas de COVID-19 para todas las personas provenientes de China. (Este informe está en inglés)

Estados Unidos empezará a exigir pruebas de COVID-19 para todas las personas provenientes de China, uniéndose a otros en imponer ese tipo de restricción debido al repunte de la enfermedad en el país asiático, se anunció el miércoles. Los casos del virus han ido en aumento en China desde que el país decidió abandonar su estricta política de "cero COVID", la cual había mantenido baja la tasa de contagios en el país, pero, al mismo tiempo, obstaculizó la actividad económica. A partir del 5 de enero, todos los viajeros provenientes de China que deseen ingresar a Estados Unidos deberán hacerse la prueba no más de dos días antes de viajar, y deberán mostrar un resultado negativo antes de abordar su vuelo. La medida abarca a toda persona de 2 años o más. Otros países han tomado medidas similares, en un intento por impedir que el virus se propague más allá de China. Japón exigirá pruebas negativas para toda persona proveniente de China, y Malasia anunció nuevas medidas de vigilancia y rastreo. India, Corea del Sur y Taiwán también están exigiendo pruebas para toda persona proveniente de China. En la época del Año Nuevo Lunar, que empieza el 22 de enero, suele ser la temporada de mayores viajes en China, y el país anunció el martes que reanudará la emisión de pasaportes para el turismo por primera vez desde el inicio de la pandemia. La decisión estadounidense marca el retorno de requisitos para viajeros internacionales. El gobierno estadounidense levantó la última de esas restricciones en junio. En ese entonces, las autoridades sanitarias recomendaban todavía que toda persona que esté abordando un avión hacia Estados Unidos se haga la prueba poco antes de abordar, y que se abstenga de viajar si se siente enferma. Cuando empezó la pandemia, Estados Unidos le prohibió el ingreso a toda persona proveniente de China. Se les permitió a estadounidenses en el extranjero regresar al país, y los vuelos desde China fueron enrutados a ciertos aeropuertos donde se les practicó la prueba a los pasajeros. Pero ya para ese entonces el virus se estaba propagando por Estados Unidos entre personas que no habían salido del país. ----- Would you like to read this story in English? Click here

Copyright © 2022 by The Associated Press. All Rights Reserved.